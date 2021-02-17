У Білорусі пишуть свій закон про «іноземних агентів», з санкціями та штрафами

Білоруська влада розробляє законопроєкт про «іноземних агентів», який визначає такими агентами фізичних осіб і організації, які отримують фінансування політичної діяльності з-за кордону.

Є ймовірність, що депутати розглянуть і ухвалять законопроєкт вже на весняній сесії, яка відкриється 2 квітня, повідомляє Укрінформ із посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

За даними журналістів, у кінці минулого року білоруські депутати попросили своїх російських колег у Держдумі й Раді Федерації «поділитися досвідом» щодо такого законодавства.

Серед розробників білоруського законопроєкту – голова комісії з міжнародних справ Палати представників Андрій Савіних і його заступник Олег Гайдукевич, а також співробітники правоохоронних органів.

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За словами Гайдукевича, «іноземних агентів» у Білорусі після ухвалення закону штрафуватимуть, також пропонують заборонити їм обіймати державні посади. Він також не заперечує, що за неодноразові порушення закону може бути запроваджена кримінальна відповідальність.

"Я сподіваюся і хочу, щоб ми встигли все підготувати до весняної сесії. Закон про «іноземних агентів» – це світова практика, я прихильник розвитку країни, але категорично проти будь-якого втручання, а особливо фінансування й отримання будь-яких грошей на політичну діяльність. Ні цента не повинно зайти в країну на ці цілі", – сказав Гайдукевич TUT.by.

За його словами, законопроєкт не буде повністю аналогічним тому, що ухвалений у Росії та пообіцяв, що закон не торкнеться організацій, що займаються благодійною діяльністю, а також тих, хто отримав фінансування до ухвалення закону.

Нагадаємо: закон про некомерційні організації - іноземні агенти діє в Росії від 2012 року. Він зобов’язує організації, що мають фінансування з-за кордону і займаються політичною діяльністю, реєструватися у списку «іноземних агентів». При цьому визначення діяльності як «політичної» є широким. Для таких організацій встановлюється низка дискримінаційних вимог. Минулого року Мін’юстові Росії було надане право примусово вносити організації у цей реєстр.

Фото: grodno24