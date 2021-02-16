Amnesty International закликала білоруську владу звільнити політв'язнів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International укотре закликала білоруську владу звільнити всіх неправомірно затриманих і припинити наступ на ЗМІ.

Про це йдеться у заяві, яка є в розпорядженні Укрінформу.

«Посадивши у в’язницю або змусивши виїхати за кордон майже кожного, хто пов’язаний із політичною опозицією в країні, влада Білорусі націлилася на правозахисників та журналістів, єдиним злочином яких було документування грубих порушень прав людини, скоєних силами безпеки минулого серпня під час спірних президентських виборів і після них», - йдеться у заяві.

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Це, впевнені в організації, явно централізована та цілеспрямована спроба знищення незалежних ЗМІ та правозахисних організацій країни шляхом жахливих набігів на домівки, переслідувань та погроз. Влада прагне заважати їм та відбити в інших бажання застосувати їх законні основні права та виконувати журналістську роботу.

«Шокуюче і безпрецедентне беззаконня, яке ми спостерігали з боку держави з минулого року, наражається на широку міжнародну стурбованість та критику», - підкреслюється в заяві.

У ній суворо засуджуються «нахабні напади під абсолютно невиправданими приводами» і міститься заклик негайно і безумовно звільнити всіх затриманих виключно за мирне використання ними їх прав. Щоб підтримати народ Білорусі, міжнародна спільнота повинна продовжувати робити все можливе, щоб відстоювати права людини та протистояти жорсткому придушенню владою білоруського громадянського суспільства.

Як повідомлялося, міліція провела рейди вранці 16 лютого в офісах та квартирах співробітників правозахисного центру «Вясна», Білоруської асоціації журналістів, незалежної профспілки РЕП та десятків громадських активістів. Рейди проводились у Мінську, Гомелі, Могильові, Вітебську та Бресті в рамках необґрунтованого кримінального провадження за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі («організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок»).

Наступ на ЗМІ та правозахисників також засудили «Репортери без кордонів».

Нагадаємо: після сфальшованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року, результати яких не визнав ЄС і багато країн світу, в багатьох містах республіки не вщухають масові мирні акції протесту.

Білорусь посідає 153 місце зі 180 країн у списку свободи преси.

Фото: TUT.BY