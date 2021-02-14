У Білорусі вийшли на протестні «прогулянки», є затримані

У Мінську та інших містах Білорусі в неділю відбулися локальні марші та акції, під час яких затримали кількадесят осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Зокрема, в Солігорську співробітники ОМОНу затримали 19 осіб, які вийшли на традиційну недільну прогулянку. Зазначається, що у затриманих не було при собі ніякої протестної символіки і вони не вигукували гасел. Серед них були представники страйкому «Білоруськалій».

Крім того, правозахисники повідомляють про затримання лижників в Молодечно, зокрема п'яти жінок, старшій з яких 65 років. Пізніше в МВС заявили, що там «під виглядом катання на лижах зібралася група близько 20 осіб і влаштувала несанкціонований мітинг з використанням БЧБ-символіки».

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Зараз стосовно затриманих ведеться адміністративний процес.

Як випливає з ряду твітів TUT.by, сьогодні, в 190-й день протестів у Білорусі, люди в багатьох містах республіки виходили на традиційні мирні акції протесту, лейтмотивом яких на честь Дня всіх закоханих стала любов мітингувальників до своєї країни.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масові арешти.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана з боку ЄС, США, України та більшості демократичних країн світу.

Фото з сайту TUT.by