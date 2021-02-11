Лукашенко припускає, що Білоруссю керуватимуть інші: «Вони вже стукають у двері. Я це чую»

Проект нової Конституції Білорусі буде готовий протягом року, заявив Олександр Лукашенко, виступаючи в четвер на так званих VI Всебілоруських народних зборах. Він переконаний, що Білорусь має залишатися президентською республікою

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

«Вона (ред. Білорусь) буде без Лукашенка - не сьогодні, завтра, післязавтра. Який би я не був героїчний, настане час, прийдуть інші люди. Вони вже стукають у двері. Я це чую», - сказав Лукашенко.

Раніше він запропонував обговорити на зборах коригування Конституції, зокрема, розподіл владних повноважень, посилення ролі місцевого управління і самоврядування.

«Протягом цього року буде готова третя редакція проєкту Конституції й на початку 2022 року її буде винесено на референдум. Після прийняття нового Основного закону нам доведеться переглянути багато інших законів, змінити закон - протягом найближчого року. І тоді питання - коли він (Лукашенко - ред.) піде - буде вирішене», - заявив Лукашенко.

За інформацією білоруських опозиційних ЗМІ, в четвер у різних містах країни проходять локальні акції під біло-червоно-білою протестною символікою. Співробітники силових структур у зв'язку з роботою Всебілоруських зборів заявили, що будуть працювати в посиленому режимі і запобігатимуть масовим заворушенням.

Як повідомляв Коммерсант, Лукашенко до кінця лютого (розглядаються дати 22 і 25 лютого) планує відвідати Росію, щоб зустрітися в Сочі з російським президентом Володимиром Путіним. Серед іншого сторони можуть торкнутися теми нового російського кредиту - цього разу в розмірі $3 млрд. У Кремлі підтвердили інформацію про підготовку такої зустрічі.

Так звані Всебілоруські народні збори проходять у Мінську 11-12 лютого. Серед учасників і запрошених - 2700 осіб. Делегатами стали, головним чином, прихильники Лукашенка. «Практично весь склад делегатів - це люди, які підтримують поточний курс», - заявив білоруський прем'єр Роман Головченко.

У поширеній посольством США в Мінську заяві йдеться, що Всебілоруські народні збори, які проводяться режимом Лукашенка, не можна назвати всеосяжною платформою, яка дійсно представляє погляди білоруського суспільства. У зв'язку з цим, на думку американської сторони, збори не сприяють вирішенню нинішньої політичної кризи в країні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим Лукашенка відповів на мирні демонстрації жорстокими репресіями та масовими арештами їх учасників, які в ув'язненні зазнали тортур і насильства.

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Легітимність режиму Лукашенка не була визнана з боку ЄС і більшості демократичних країн світу. Велика група білоруських чиновників, причетних до фальсифікацій, репресій та інших порушень прав людини і фундаментальних свобод, включаючи самого Олександра Лукашенка та його найближче оточення, потрапили під санкції ЄС.