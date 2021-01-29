Ексберкутівця помітили серед гостей резиденції Лукашенка

Серед омонівців, які відвідували резиденцію білоруського диктатора Олександра Лукашенка у Мінську, був колишній боєць розформованого підрозділу МВС України "Беркут" - Сергій Кімінчижи.

Як передає Укрінформ, про це інформує Euroradio.

Зараз колишній "беркутівець" - один із командирів мінського загону спецпризначенців.

Фото: Euroradio

У серпні Кімінчижи брав участь у репресіях проти білоруських протестувальників, затримував політичних активістів та давав свідчення в суді проти них.

Сергію Кімінчіжі 37 років. Він народився у селі Василівка Одеської області. Після служби у ЗСУ пішов працювати в одеський «Беркут».

Як повідомлялося, під час Революції Гідності бійцям цього підрозділу вдалося прорвати облогу, встановлену громадськими активістами навколо місця його дислокації та потрапити до Києва. Вони брали участь у боях на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, під час яких загинули більшість учасників Євромайдану.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС та Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.