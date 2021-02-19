Євросоюз засудив утиски преси та громадянського суспільства в Білорусі

ЄС засудив ув'язнення в Білорусі двох журналісток телеканалу "Белсат" - Катерину Андреєву (Бахвалову) і Дар’ю Чульцову за виконання професійних обов’язків, та назвав цей факт ще одним проявом широкого наступу режиму Лукашенка на свободу преси.

Про це під час брифінгу для преси сказав речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розглядаємо це ув’язнення як продовження наступу білоруської влади проти власного народу, проти правозахисників, активістів, проти цивільного суспільства та журналістів, ескалацію якого ми бачили на цьому тижні. Така поведінка є неприйнятною. Ми закликаємо владу Білорусі поважати фундаментальну свободу слова та зібрань і припинити наступ на журналістів. Катя і Дар’я були ув’язнені за те, що робили свою роботу» - сказав речник ЄС.

Він наголосив, що ці події є черговою спробою білоруської влади обмежити вільне надходження інформації, щоб білоруський народ не знав, що відбувається в країні. Стано ще раз повторив заклик до білоруської влади припинити репресії та негайно розпочати національний інклюзивний діалог, щоб відобразити волю та потреби народу Білорусі.

На ситуацію з арештом журналісток відреагував Європарламент.

Зокрема, заступник голови делегації Європарламенту по зв’язках із Білоруссю шведський депутат Карін Карлсбро кілька днів тому розпочала збір підписів під листом до Європейської спілки радіо і телебачення (EBU) з вимогою заборонити участь Білорусі у пісенному конкурсі «Євробачення-2021», який має відбутися навесні у Нідерландах. Таке повідомлення оприлюднено на особистій сторінці шведського політика.

«Є неприйнятним, що EBU продовжує співпрацю з державним телебаченням Білорусі та його головою Іваном Ейсмонтом, який знаходиться у санкційному листі ЄС за порушення прав людини», - йдеться у зверненні, автори якого нагадують, що керівник Білоруської телерадіокомпанії звільнив з цієї установи понад 100 журналістів за участь у протестах. Деякі з цих людей потрапили до в’язниці, включаючи колишнього члена білоруської делегації на Євробаченні Дениса Соколова.

Співголови делегації Європарламенту по зв’язках з Білоруссю євродепутати Роберт Бедрон та Пятрас Ауштрявічюс виступили із спільною заявою, в якій засудили дії білоруської влади та звернулися до неї негайно звільнити незаконно ув’язнених журналістів.

«Цей ганебний розвиток подій демонструє, що ситуація із свободою медіа в Білорусі погіршилася після сфальшованих виборів минулого року. Незважаючи на послідовну критику міжнародного співтовариства, білоруси позбавлені найбільш базових прав, що продемонстрували поліцейські рейди, які відбулися минулого вівторка у правозахисному центрі «Вясна» та у Білоруській спілці журналістів», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Владний режим продовжує репресії проти народу, який масово відстоює своє право на демократичний вибір.