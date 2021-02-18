Медійниці України виступили на підтримку журналісток «Белсату»

Українські медійниці засуджують судовий вирок білоруським журналісткам Катерині Бахваловій та Дарії Чульцовій та висловлюють їм свою підтримку.

Про це йдеться у заяві працівниць українських ЗМІ, яку оприлюднив «Детектор медіа», передає Укрінформ.

«18 лютого двох білоруських журналісток телеканалу «Белсат» Катерину Бахвалову та Дарію Чульцову ув’язнили на два роки за стрім з акції протесту. Білоруська влада інкримінує їм організацію масових заворушень 15 листопада 2020 роки на «Площі змін» в Мінську. Журналісткам, які виборюють своє суверенне право на свободу слова та утвердження демократії в Білорусі, призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі в колонії», - йдеться у заяві.

Її автори вважають це атакою білоруської влади на свободу журналістської діяльності та політичними репресіями свободи слова.

За даними незалежної Білоруської асоціації журналістів, тільки у 2020 році у Білорусі зафіксували 480 випадків затримання журналістів та журналісток. У 2021 році вже зафіксували близько двох десятків фактів нападу та затримань представників та представниць медіа.

«Наголошуємо, що вільні медіа є запорукою розвитку демократичної держави, забезпечують людей інформацією, яка впливає на процес формування думок і позицій, а також на здійснення політичного вибору. Звертаємо увагу, що журналістська діяльність в Білорусі, як і в будь-якій іншій країні, має бути вільною, плюралістичною й незалежною. Особливо в часи нинішніх протестів громадян і громадянок Білорусі проти недемократичного режиму влади», - зазначається в заяві.

Повідомляється також, що журналістки і медійниці України, виходячи із професійної солідарності до білоруських колежанок і колег: засуджують придушення свободи журналістської діяльності в Білорусі; виступають проти тиску на медіа, які висвітлюють протести; вимагають припинення всіх політичних репресій проти журналістів та журналісток; забезпечення вільного функціонування білоруських медіа; негайного звільнення з-за ґрат журналісток «Белсат» Бахвалової та Чульцової.

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Під заявою підписалися 65 українських медійниць.

Як повідомляв Укрінформ, суд Фрунзенського району Мінська в четвер, 18 лютого, визнав винними журналісток телеканалу «Белсат» Катерину Бахвалову (псевдонім - Андреєва) і Дар’ю Чульцову за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі «організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них».

Обидві журналістки засуджені до позбавлення волі на два роки з відбуванням покарання в колонії загального режиму. У день оголошення вироку журналісток «Белсату» прийшли підтримати близько 40 людей.

Журналісток «Белсату» затримали 15 листопада 2020 року під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого білоруського активіста Романа Бондаренка. Їх визнали винними в організації дій, що грубо порушують громадський порядок. Самі журналістки заперечують всі обвинувачення.

Правозахисники визнали журналісток політичними в'язнями.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Фото: Белсат

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