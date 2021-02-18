Медійниці України виступили на підтримку журналісток «Белсату»

Медійниці України виступили на підтримку журналісток «Белсату»

Заява
Укрінформ
Українські медійниці засуджують судовий вирок білоруським журналісткам Катерині Бахваловій та Дарії Чульцовій та висловлюють їм свою підтримку.

Про це йдеться у заяві працівниць українських ЗМІ, яку оприлюднив «Детектор медіа», передає Укрінформ.

«18 лютого двох білоруських журналісток телеканалу «Белсат» Катерину Бахвалову та Дарію Чульцову ув’язнили на два роки за стрім з акції протесту. Білоруська влада інкримінує їм організацію масових заворушень 15 листопада 2020 роки на «Площі змін» в Мінську. Журналісткам, які виборюють своє суверенне право на свободу слова та утвердження демократії в Білорусі, призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі в колонії», - йдеться у заяві.

Її автори вважають це атакою білоруської влади на свободу журналістської діяльності та політичними репресіями свободи слова.

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За даними незалежної Білоруської асоціації журналістів, тільки у 2020 році у Білорусі зафіксували 480 випадків затримання журналістів та журналісток. У 2021 році вже зафіксували близько двох десятків фактів нападу та затримань представників та представниць медіа.

«Наголошуємо, що вільні медіа є запорукою розвитку демократичної держави, забезпечують людей інформацією, яка впливає на процес формування думок і позицій, а також на здійснення політичного вибору. Звертаємо увагу, що журналістська діяльність в Білорусі, як і в будь-якій іншій країні, має бути вільною, плюралістичною й незалежною. Особливо в часи нинішніх протестів громадян і громадянок Білорусі проти недемократичного режиму влади», - зазначається в заяві.

Повідомляється також, що журналістки і медійниці України, виходячи із професійної солідарності до білоруських колежанок і колег: засуджують придушення свободи журналістської діяльності в Білорусі; виступають проти тиску на медіа, які висвітлюють протести; вимагають припинення всіх політичних репресій проти журналістів та журналісток; забезпечення вільного функціонування білоруських медіа; негайного звільнення з-за ґрат журналісток «Белсат» Бахвалової та Чульцової.

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Під заявою підписалися 65 українських медійниць.

Як повідомляв Укрінформ, суд Фрунзенського району Мінська в четвер, 18 лютого, визнав винними журналісток телеканалу «Белсат» Катерину Бахвалову (псевдонім - Андреєва) і Дар’ю Чульцову за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі «організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них».

Обидві журналістки засуджені до позбавлення волі на два роки з відбуванням покарання в колонії загального режиму. У день оголошення вироку журналісток «Белсату» прийшли підтримати близько 40 людей.

Журналісток «Белсату» затримали 15 листопада 2020 року під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого білоруського активіста Романа Бондаренка. Їх визнали винними в організації дій, що грубо порушують громадський порядок. Самі журналістки заперечують всі обвинувачення.

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Правозахисники визнали журналісток політичними в'язнями.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Фото: Белсат

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

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