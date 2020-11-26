США занепокоєні арештами журналістів у Білорусі

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Посольства.

У посольстві зазначили, що Сполучені Штати дуже занепокоєні небезпечним становищем білоруських незалежних ЗМІ, довільними арештами журналістів за останні кілька місяців і порушенням владою Білорусі кримінальних справ проти журналістів.

«Ми як і раніше занепокоєні загрозою анулювання офіційного статусу місцевих ЗМІ, а також припиненням дії акредитацій і тривалою затримкою повторної акредитації журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ», - йдеться в заяві.

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У посольстві закликали білоруську владу нормалізувати відносини зі ЗМІ та підтримувати свободу слова на території країни.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі затримали журналіста Ігоря Ілляша. Родичам вдалося дізнатися, що він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання на Окрестіна.

Фото: TYT.BY