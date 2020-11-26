Канада вимагає звільнити затриманих у Білорусі журналістів

Затримання журналістів у Білорусі суперечать принципам прав людини й мають негайно припинитися.

Про це у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ув’язнення журналістів у Білорусі режимом Лукашенко порушує основоположні принципи прав людини. Канада закликає до їх негайного звільнення й обіцяє продовжувати захищати свободу ЗМІ”, - заявив Шампань.

L’emprisonnement de journalistes au #Bélarus par le régime de Loukachenko viole les principes les plus fondamentaux des #DroitsDeLaPersonne.



Le Canada demande leur libération immédiate et continuera de défendre la #LibertédeLaPresse. pic.twitter.com/eTUZeMg32D — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) November 24, 2020

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі понад три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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За підрахунками Белсат наразі у Білорусі утримується 140 політичних в’язнів, частина з яких — журналісти. Вчора було затримано політичного оглядача Ігоря Ілляша, який кілька годин не виходив на зв’язок, після чого повідомив, що перебуває в ізоляторі тимчасового утримання на Окрестіна.

Фото: tut.by