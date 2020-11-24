Білоруські лікарі й журналісти провели акцію на підтримку затриманих колег

У Білорусі лікарі лікарні швидкої допомоги провели акцію солідарності із затриманим лікарем Артемом Сорокіним, який заявив, що активіст Роман Бондаренко був тверезий під час побиття силовиками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У рамках акції лікарі вишикувалися уздовж стін коридору лікарні, тримаючи в руках листи з написом «0 проміле».

Слідом за медиками аналогічну акцію провели і співробітники порталу TUT.by.

Повідомляється, що в СІЗО КДБ вже п'ять днів перебувають лікар лікарні швидкої допомоги Артем Сорокін, якого Генпрокуратура Білорусі підозрює в розкритті медичної таємниці про смерть Романа Бондаренка, а також журналістка TUT.by Катерина Борисевич, яка написала про це статтю.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого невідомі в масках викрали з так званої площі Змін. Через кілька годин 31-річний чоловік з тяжкими травмами був доправлений в лікарню, де і помер. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста.

У Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.