Білоруські лікарі й журналісти провели акцію на підтримку затриманих колег
Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
У рамках акції лікарі вишикувалися уздовж стін коридору лікарні, тримаючи в руках листи з написом «0 проміле».
Слідом за медиками аналогічну акцію провели і співробітники порталу TUT.by.
Повідомляється, що в СІЗО КДБ вже п'ять днів перебувають лікар лікарні швидкої допомоги Артем Сорокін, якого Генпрокуратура Білорусі підозрює в розкритті медичної таємниці про смерть Романа Бондаренка, а також журналістка TUT.by Катерина Борисевич, яка написала про це статтю.
Як повідомляв Укрінформ, у Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого невідомі в масках викрали з так званої площі Змін. Через кілька годин 31-річний чоловік з тяжкими травмами був доправлений в лікарню, де і помер. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста.
У Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.