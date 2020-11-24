У Білорусі вже 140 політв'язнів - правозахисники

Білоруські правозахисники визнали політичними в'язнями ще вісім осіб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві, яка опублікована на сайті правозахисного центру «Весна».

«Ми оцінюємо переслідування Сергія Кривчені, Артема Медведського, Євгенія Курганова, Дмитра Жебуртовича, Миколи Дедка, Олексія Самусенка, Кіма Самусенка, Павла Дрозда, які були звинувачені за ст. 293 КК ("масові заворушення") і за ст. 342 КК ("групові дії, що грубо порушують громадський порядок"), як політично мотивоване переслідування у зв'язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань та вираження своєї думки щодо оголошених результатів виборів Президента Республіки Білорусь і визнаємо їх політичними в'язнями», - йдеться в повідомленні.

Правозахисники також зазначають, що кваліфікація дій Кіма Самусенка і Павла Дрозда за ст. 349 КК РБ (несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації), згідно з чинним законодавством, не може бути підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту навіть при наявності у їхніх діях даного злочину.

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Правозахисники вимагають звільнити всіх політв'язнів з-під варти.

Таким чином, як зазначає Белсат у Телеграмі, загальна кількість політв'язнів у Білорусі становить 140 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: TUT.BY