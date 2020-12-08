Журналістку «Белсат» з ізолятора забрала «швидка»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Белсат.
Луньову госпіталізували у відділення кардіології 9-ї лікарні Мінська.
Як зазначається, Любов Луньову разом з оператором Іваном Куракевичем затримали 7 грудня. На них склали протокол за участь у несанкціонованому масовому заході і доставили в Центр ізоляції правопорушників у провулку Окрестіна до суду.
Наразі за гратами також залишаються журналісти "Белсату" Катерина Андрєєва і Дар'я Чульцова (їх затримали за стрім з "площі Змін", проти них порушили кримінальну справу), а також політичний оглядач Ігор Ільяш - чоловік Андрєєвої.
Як повідомляв Укрінформ, під час традиційної акції «Марш мудрості» за участі пенсіонерів і медиків у понеділок силовики затримали щонайменше 10 осіб.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.