Журналістку «Белсат» з ізолятора забрала «швидка»

Затриману в понеділок на «Марші мудрості» в Мінську журналістку телеканалу «Белсат» Любов Луньову з Центру ізоляції правопорушників забрала «швидка допомога».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Белсат.

Луньову госпіталізували у відділення кардіології 9-ї лікарні Мінська.

Як зазначається, Любов Луньову разом з оператором Іваном Куракевичем затримали 7 грудня. На них склали протокол за участь у несанкціонованому масовому заході і доставили в Центр ізоляції правопорушників у провулку Окрестіна до суду.

Наразі за гратами також залишаються журналісти "Белсату" Катерина Андрєєва і Дар'я Чульцова (їх затримали за стрім з "площі Змін", проти них порушили кримінальну справу), а також політичний оглядач Ігор Ільяш - чоловік Андрєєвої.

Як повідомляв Укрінформ, під час традиційної акції «Марш мудрості» за участі пенсіонерів і медиків у понеділок силовики затримали щонайменше 10 осіб.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.