На марші пенсіонерів у Мінську затримали щонайменше 10 людей

Під час традиційної акції «Марш мудрості» за участю пенсіонерів і медиків у понеділок силовики затримали щонайменше 10 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода в Телеграмі.

Серед затриманих була знімальна група телеканалу "Белсат" - журналістка Любов Лунєва і оператор Іван Куракевич. За їх словами, в СІЗО на Окрестина з акції правоохоронці привезли 10 людей.

Зазначається, що силовики намагалися блокувати хід "Маршу мудрості" у центр міста. Але частині учасників все ж вдалося дістатися площі Незалежності. Ще частина зібралася на Привокзальній площі.

Під час зборів міліція повідомляла учасників через гучномовці, що акція несанкціонована.

На даний момент у Мінську силовики намагаються розігнати пенсіонерів на Привокзальній площі.

Також повідомляється, що пенсіонери в Бресті зібралися на аналогічний мітинг проти насильства і на підтримку лікарів.

Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль проводять антиурядові акції протесту під назвою «Марш мудрості».

Як повідомляв Укрінформ, за даними МВС Білорусі, за порушення законодавства про масові заходи 6 грудня затримано 344 людини.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.