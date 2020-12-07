На марші пенсіонерів у Мінську затримали щонайменше 10 людей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода в Телеграмі.
Серед затриманих була знімальна група телеканалу "Белсат" - журналістка Любов Лунєва і оператор Іван Куракевич. За їх словами, в СІЗО на Окрестина з акції правоохоронці привезли 10 людей.
Зазначається, що силовики намагалися блокувати хід "Маршу мудрості" у центр міста. Але частині учасників все ж вдалося дістатися площі Незалежності. Ще частина зібралася на Привокзальній площі.
Під час зборів міліція повідомляла учасників через гучномовці, що акція несанкціонована.
На даний момент у Мінську силовики намагаються розігнати пенсіонерів на Привокзальній площі.
Також повідомляється, що пенсіонери в Бресті зібралися на аналогічний мітинг проти насильства і на підтримку лікарів.
Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль проводять антиурядові акції протесту під назвою «Марш мудрості».
Як повідомляв Укрінформ, за даними МВС Білорусі, за порушення законодавства про масові заходи 6 грудня затримано 344 людини.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.