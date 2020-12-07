У Мінську пенсіонери і медики вийшли на «Марш мудрості»

У столиці Білорусі Мінську в понеділок проходить традиційна акція «Марш мудрості» за участю пенсіонерів і медиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радие Свабода.

Учасники акції зібралися на площі Якуба Коласа. Силовики блокують рух учасників маршу пенсіонерів.

Зокрема, представники ДАІ «традиційно» заблокували проспект Незалежності в Мінську, як це зазвичай роблять під час акцій протесту.

Також заблоковано вулицю Якуба Коласа від перехрестя з Сурхановим у бік площі Якуба Коласа.

Крім цього, за словами очевидців, силовики закрили зупинки громадського транспорту на площі Якуба Коласа.

Повідомляється, що під час маршу було затримано журналістку «Белсату» Любов Луньову й оператора Івана Куракевича.

Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль проводять антиурядові акції протесту під назвою «Марш мудрості».

Читайте також: На недільних протестах у Білорусі затримали 344 осіб

Як повідомляв Укрінформ, за даними МВС Білорусі, за порушення законодавства про масові заходи 6 грудня затримано 344 людини.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: tut.by