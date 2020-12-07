У Мінську пенсіонери і медики вийшли на «Марш мудрості»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радие Свабода.
Учасники акції зібралися на площі Якуба Коласа. Силовики блокують рух учасників маршу пенсіонерів.
Зокрема, представники ДАІ «традиційно» заблокували проспект Незалежності в Мінську, як це зазвичай роблять під час акцій протесту.
Також заблоковано вулицю Якуба Коласа від перехрестя з Сурхановим у бік площі Якуба Коласа.
Крім цього, за словами очевидців, силовики закрили зупинки громадського транспорту на площі Якуба Коласа.
Повідомляється, що під час маршу було затримано журналістку «Белсату» Любов Луньову й оператора Івана Куракевича.
Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль проводять антиурядові акції протесту під назвою «Марш мудрості».
Як повідомляв Укрінформ, за даними МВС Білорусі, за порушення законодавства про масові заходи 6 грудня затримано 344 людини.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.
Фото: tut.by