На недільних протестах у Білорусі затримали 344 осіб

У Білорусі за порушення законодавства про масові заходи 6 грудня затримано 344 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Белта з посиланням на МВС Білорусі.

Як повідомляється, людей затримували за «незареєстровану символіку», а також за «скандування провокаційних гасел, що закликають до порушень громадського порядку».

Найбільше затримань, за даними правозахисників, було в Мінську, але проводилися вони і в Бресті, Гродно, Смолевичах, селищі Хатежино під Мінськом.

Як повідомлялося, в Білорусі 6 грудня відбувся недільний протестний «Марш волі». У Мінську на вулицях була розміщена військова і спецтехніка.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані тисячі людей, кілька осіб загинуло.