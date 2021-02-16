У «Слузі народу» сумніваються, що днями Рада знову візьметься за призначення Вітренка
Як передає кореспондент Укрінформу, про це вона заявила у коментарі журналістам у кулуарах парламенту.
За її словами, кадрові питання не обговорювалися на засіданні фракції «Слуга народу».
«Тому, я не думаю, що це питання виникне і буде терміново внесене до сесійної зали сьогодні чи завтра»,- зауважила Кравчук.
Водночас депутат нагадала, що для включення цього питання до порядку денного потрібне подання фракції «Слуга народу».
«Подання наразі немає. Підписи не збирали, питання не обговорювали», - підсумувала Кравчук.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що голосування за призначення Вітренка може відбутися в будь-який пленарний день. Колеги депутата зауважують, що в кулуарах триває збір підписів за призначення в.о. міністра.
У Верховній Раді вже двічі відбулося нерезультативне голосування за призначення Вітренка.
Фото Олександра Трохимчука