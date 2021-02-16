У «Слузі народу» сумніваються, що днями Рада знову візьметься за призначення Вітренка

У «Слузі народу» сумніваються, що днями Рада знову візьметься за призначення Вітренка

Укрінформ
Заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук сумнівається, що Верховна Рада найближчими днями розгляне питання про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це вона заявила у коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

За її словами, кадрові питання не обговорювалися на засіданні фракції «Слуга народу».

«Тому, я не думаю, що це питання виникне і буде терміново внесене до сесійної зали сьогодні чи завтра»,- зауважила Кравчук.

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Водночас депутат нагадала, що для включення цього питання до порядку денного потрібне подання фракції «Слуга народу».

«Подання наразі немає. Підписи не збирали, питання не обговорювали», - підсумувала Кравчук.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що голосування за призначення Вітренка може відбутися в будь-який пленарний день. Колеги депутата зауважують, що в кулуарах триває збір підписів за призначення в.о. міністра.

У Верховній Раді вже двічі відбулося нерезультативне голосування за призначення Вітренка.

Фото Олександра Трохимчука

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