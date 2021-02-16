Вітренко запропонував Шмигалю звільнити Коболєва і наглядову раду «Нафтогазу» - ЗМІ

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю винести на розгляд Кабміну питання щодо звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, а також розірвання контрактів з членами наглядової ради компанії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі Вітренка від 12 лютого, яке є в розпорядженні LB.UA.

В.о. міністра наводить ряд причин, які, на його думку, є підставами для звільнення Коболєва і Наглядової ради. Зокрема, нібито "Нафтогаз" не виконав показник видобутку газу в 2020 році, який був затверджений Концепцією розвитку газодобувної галузі України та передбачав нарощування до кінця 2020 року видобутку вітчизняного природного газу в 27,6 млрд м3.

В.о. міністра також пише, що компанія планує скорочувати показники видобутку газу наступні п'ять років. Нібито прогнозовані обсяги видобутку природного газу в 2025 році складуть від 9,9 млрд м3 до 12,5 млрд м3 за різними сценаріями.

Крім того, в листі йдеться про порушення, які Держаудитслужба виявила в діяльності "Нафтогазу" у 2018-2019 роках.

"Останні призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 75,5 млрд грн", - пише Вітренко.

Також він згадав, що Офіс платників податків виявив порушення в "Укртрансгаз", які призвели до заниження сплачених АТ "НАК "Нафтогаз України" дивідендів на суму 35,2 млрд гривень.

"З огляду на наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену в додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ "НАК "Нафтогаз України", припинення контрактів з членами Наглядової ради та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад", - йдеться в листі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня вдруге провалила призначення Вітренка першим віцепрем’єром та міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

До цього 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Тоді проголосували “за” лише 186 народних депутатів.

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21 грудня Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики.

Президент Володимир Зеленський 25 січня попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Вітренка на посаду першого віцепрем’єра - міністра енергетики. Він пояснив, що в.о. міністра обмежений у повноваженнях.

28 січня голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення в.о. міністра енергетики Вітренка на посаду віцепрем’єра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». З квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта». З жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради «Укроборонпрому».