Вітренко запропонував Шмигалю звільнити Коболєва і наглядову раду «Нафтогазу» - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі Вітренка від 12 лютого, яке є в розпорядженні LB.UA.
В.о. міністра наводить ряд причин, які, на його думку, є підставами для звільнення Коболєва і Наглядової ради. Зокрема, нібито "Нафтогаз" не виконав показник видобутку газу в 2020 році, який був затверджений Концепцією розвитку газодобувної галузі України та передбачав нарощування до кінця 2020 року видобутку вітчизняного природного газу в 27,6 млрд м3.
В.о. міністра також пише, що компанія планує скорочувати показники видобутку газу наступні п'ять років. Нібито прогнозовані обсяги видобутку природного газу в 2025 році складуть від 9,9 млрд м3 до 12,5 млрд м3 за різними сценаріями.
Крім того, в листі йдеться про порушення, які Держаудитслужба виявила в діяльності "Нафтогазу" у 2018-2019 роках.
"Останні призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 75,5 млрд грн", - пише Вітренко.
Також він згадав, що Офіс платників податків виявив порушення в "Укртрансгаз", які призвели до заниження сплачених АТ "НАК "Нафтогаз України" дивідендів на суму 35,2 млрд гривень.
"З огляду на наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену в додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ "НАК "Нафтогаз України", припинення контрактів з членами Наглядової ради та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад", - йдеться в листі.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня вдруге провалила призначення Вітренка першим віцепрем’єром та міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.
До цього 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Тоді проголосували “за” лише 186 народних депутатів.
21 грудня Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики.
Президент Володимир Зеленський 25 січня попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Вітренка на посаду першого віцепрем’єра - міністра енергетики. Він пояснив, що в.о. міністра обмежений у повноваженнях.
28 січня голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення в.о. міністра енергетики Вітренка на посаду віцепрем’єра - міністра енергетики.
Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». З квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта». З жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради «Укроборонпрому».