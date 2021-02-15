Одна фінансова група де-факто контролює постачання понад 70% газу для населення - Коболєв

Оптовий ринок газу в Україні працює ефективніше за роздрібний, який все ще перебуває під дією монополістів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Одна фінансова група де-факто контролює постачання понад 70% газу для населення. НАК "Нафтогаз" на цьому ринку має приблизно 10%", - наголосив Коболєв.

Він зазначив, що роздрібний ринок є більш інертним, а отже, найбільше страждає від зловживань.

"Цей ринок є дуже інертним, споживачі цього ринку є менш обізнаними з точки зору своїх можливостей. Вони є більш вразливими. Вони набагато більше страждають від зловживань монополістів", - наголосив Коболєв.

При цьому він підкреслив, що "Нафтогаз" навіть після обмеження верхньої межі ціни на газ пропонує споживачам вигідніші тарифи ніж інші постачальники.

"Ми постійно зростаємо і наразі пропонуємо найнижчу ціну, яка навіть після втручання держави і обмеження верхньої межі ціни є ще нижчою, ніж в інших збутових компаній", - зазначив глва Нафтогазу.

Натомість, за словами Коболєва, про ефективність оптового ринку свідчить той факт, що наразі в Україні є можливість купувати газ дешевше, ніж у Європі.

"В Україні уже відносно давно і відносно ефективно працює оптовий ринок природного газу: це кількасот приватних компаній, які у великих обсягах продають та купують природний газ абсолютно вільно, без державного регулювання. Газ вільно імпортується", - сказав Коболєв.

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Він також звернув увагу, що через велику пропозицію і відносно обмежений попит на оптовому ринку ціна стала формуватися фактично за принципом "хаб мінус". І цієї зими виникла цікава тенденція, коли Україна стала чистим експортером газу.

"Ми почали експортувати той газ, який закачували влітку у підземні сховища, до Європи. Це є дуже позитивним моментом, який свідчить про те, що відсутність державного регулювання при правильно сформованих передумовах робить ринок ефективним, справедливим та прозорим", - прокоментував він.