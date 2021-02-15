В Офісі Президента пропонують створити клієнтську базу споживачів газу

В Офісі Президента планують створити портал з клієнтською базою споживачів газу, яка в майбутньому дасть змогу державі виокремлювати категорії вразливих споживачів і надавати їм цільову грошову допомогу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ході Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка» сказала заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко.

"Для нас важливо мати клієнтську базу споживачів газу. І це має бути на державному порталі. Для того, щоб ми мали можливість у випадку схожої ситуації, як у грудні, дуже оперативно відреагувати шляхом надання поетапної допомоги цим людям. Тут мова йде не про тих, хто отримує пільги, а про вразливих споживачів. І над цим будемо працювати найближчі пів року, щоб у наступний опалювальний період ми увійшли без надмірного державного регулювання цін", - зазначила Свириденко.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Уряд, мери міст, НКРЕКП і Нафтогаз підписали 9 лютого меморандум про незмінність тарифів на тепло і гарячу воду. Згідно з меморандумом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення, а вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться.

Меморандум також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою у тарифах за тепло.