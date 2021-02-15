Раді пропонують створити «орган-арбітр» щодо комунальних тарифів

У Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, що передбачають створення Державної житлово-комунальної інспекції, що перевірятиме економічне обґрунтування цін на житлово-комунальні послуги та якість надання цих послуг.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка».

«Наприкінці листопада у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти №4403, №4404, розроблених за активної участі Мінрегіону, прийняття яких дозволить створити Державну житлово-комунальну інспекцію. Це буде арбітр між споживачами та виконавцями послуг і позитивний ефект від її роботи в першу чергу відчує кінцевий споживач», - сказав Чернишов.

За його словами, інспекція матиме повноваження перевіряти економічну доцільність тарифів на комунальні послуги та слідкуватиме за якістю надання цих послуг. Крім цього інспекція здійснюватиме оцінку технічного стану мереж та системи комунальних об'єктів.

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Чернишов додав, що інспекція здійснюватиме планові та позапланові перевірки надавачів житлово-комунальних послуг за зверненнями споживачів.

Як повідомлялося, законопроєкти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства» (№4403) та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства» (№4404) були зареєстровані у парламенті 19 листопада 2020 року.