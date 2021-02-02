Тарифна проблема ще не вирішена - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що владі наразі не вдалося вирішити проблему тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив у промові під час відкриття п'ятої сесії парламенту дев'ятого скликання.

«Тарифна політика. Наша спільна робота дозволила вийти в точку нуль. Ми не вирішили це питання, ми не вирішили цю проблему, і ми повинні зробити все, аби захистити наймеш захищених», - зауважив глава парламенту.

Разумков також розповів про пріоритетні напрямки, на яких парламентарії мають сконцентруватися під час п’ятої сесії. За його словами, зокрема, необхідно докласти зусиль для розвитку промисловості, що дозволить «залучити інвестиції та створити умови задля створення робочих місць».

Ще одним завданням для парламенту на новій сесії Разумков назвав реформу судоустрою, яка передбачатиме вільний доступ до судів усіх громадян. "Ми повинні створити єдині підходи до відстоювання правоти у судах. Це дозволить залучити інвестиції…Четверте: ми маємо створити належні умови для громадян», - додав спікер.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 січня депутати підтримали зміни до Держбюджету, що передбачають виділення 1,4 млрд грн компенсацій для громадян із електроопаленням за рахунок видатків на субсидії

Раніше уряд зафіксував ціну на газ для населення на період опалювального сезону на рівні не вище 6,99 грн\кубометр, а НКРЕКП встановила максимальний тариф на транспортування газу в 1,79 грн\кубометр.