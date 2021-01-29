Разумков не підтримав призначення Вітренка через мільйонні премії і тарифну політику

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики через його багатомільйонні премії та тарифну політику.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав на брифінгу після закриття четвертої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

"І першого разу я не підтримував це кадрове призначення, і цього разу також я утримався. Свою позицію я висловлював, це пов'язано в першу чергу було з преміями, і багато хто з народних депутатів, у тому числі, і я говорили про те, що сьогодні важко державі", - зазначив спікер.

Разумков сказав, що тарифи, в першу чергу б'ють не по ньому, не по Вітренку чи багатьох з народних депутатів України, а б'ють саме по найменш захищених верствах населення.

"І коли вони чують, що хтось із чиновників або майбутніх чиновників отримує премії мільйонні або десятки мільйонів і навіть більше сотні мільйонів, то я, думаю, що люди нас не зрозуміють. Я розумію, що є бізнес, а є державна посада і державницька позиція, і поєднувати їх не досить правильно і не досить ефективно", - вважає Дмитро Разумков.

Голова ВР додав, що його позиція також пов'язана з тарифною політикою.

"У першу чергу тому, що газ відверто не відноситься до прямої зони відповідальності виконуючого обов'язки міністра, хоча вчора під час свого виступу вони брали це як їх досягнення. Тому теж є питання. До таких подій, як збільшення тарифів, треба готуватися, в першу чергу, і економічно, і паралельно з цим інформаційно, щоб повідомити людям, як це буде відбуватися, і як держава буде захищати їх інтереси, через субсидії ті ж самі", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня вдруге не проголосувала за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром - міністром енергетики.

17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Тоді проголосували “за” лише 186 народних депутатів.

21 грудня Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики.

Своєю чергою Президент Володимир Зеленський 25 січня попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Вітренка на посаду першого віцепрем’єра - міністра енергетики. Він пояснив, що в.о. міністра обмежений у повноваженнях.

28 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення в.о. міністра енергетики Вітренка на посаду віцепрем’єра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Із квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта». Із жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради «Укроборонпрому».