Газовий ринок України потребує втручання держави – Вітренко

Ситуація на газовому ринку в Україні, який здебільшого контролюється олігархами в мережі регіональних постачальників, потребує втручання з боку держави.

Про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко під час відеоконференції, організованої Американсько-Українською діловою радою, передає кореспондент Укрінформу.

«Ефективний ринок (енергопостачання в Україні – ред.) потребує потужної ролі держави», - наголосив керівник Міненерго.

За його словами, кроків, які вже зробив уряд щодо врегулювання ситуації на газовому ринку, недостатньо.

«Коли ціни впадуть, головним чином улітку, виникне враження, що проблема вже вичерпана. Однак як тільки ціни почнуть зростати, проблема стане очевидною. І ось чому уряд має втрутитися», - підкреслив Вітренко.

У цьому контексті він повідомив, що його команда працює, в тому числі, з Міжнародним валютним фондом над пошуком системного рішення ситуації.

«Вони (МВФ - ред.) тільки кажуть, що нинішні швидко прийняті (урядом – ред.) заходи не є стійким рішенням. І що ми зараз робимо з МВФ – ми працюємо над виробленням надійного рішення»,- зазначив урядовець.

Вітренко підкреслив, що для досягнення стабільної ситуації в енергетичному секторі потрібно насамперед забезпечити верховенство права, а також прозорість та цілісність енергетичного ринку України. Він також зауважив, що серйозною проблемою залишається системна корупція, яка загрожує національній безпеці загалом.

«Дуже часто, як ми могли спостерігати, корупція в Україні стимулювалася та просувалася Росією. Це один із прикладів російського зловмисного впливу, бо їм потрібна ослаблена й корумпована Україна», - наголосив Вітренко.

Він додав, що дуже часто за найбільшими корупціонерами в Україні стояла підтримка Кремля. Тому, за його словами, антикорупційні заходи також мають залишатися на першому плані в порядку денному України.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться надавати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника «останньої надії» - НАК «Нафтогаз України».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.