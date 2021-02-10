Кличко закликав Шмигаля зібрати Антикризовий енергетичний штаб

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля скликати Антикризовий штаб для розробки та затвердження плану з фінансового оздоровлення підприємств теплоенергетичного комплексу.

Про це Кличко заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звернувся до прем’єр-міністра України скликати Антикризовий енергетичний штаб, щоб розробити та затвердити комплексний план дій із фінансового оздоровлення підприємств теплоенергетичного комплексу, щоб вони змогли стати повноцінними учасниками ринку газу. І переконаний, ці питання мають бути пріоритетом у цьому році як для місцевого самоврядування, так і для уряду", - сказав Кличко.

Він зазначив, що вже у травні теплопостачальні підприємства мають перейти на роботу в умовах ринку природного газу.

"Для напівзбанкрутілих підприємств та зношеної інфраструктури це дуже серйозний виклик. Адже від роботи теплопостачальних підприємств залежить якість та надійність послуг для населення", - підкреслив мер.

Кличко нагадав, що мери українських міст і містечок добилися того, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні не збільшаться. "Саме це закріплено в Меморандумі, підписаному між Асоціацією міст України, яка ініціювала такий документ, та урядом. Ми також домовилися, що теплопідприємства отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону", - наголосив Кличко.

Також за його словами, уряд погодився компенсувати збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні. Компенсація містам має відбутися до 1 жовтня 2021 року.

За його словами, Мінрегіон, Міненерго, НАК «Нафтогаз» та Асоціація міст спільно визначать фінансові джерела для такої компенсації та розроблять відповідні законодавчі інструменти.

Як повідомляв Укрінформ, уряд та місцева влада досягли домовленості про те, що тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не підвищуватимуться у цьому опалювальному сезоні.

Фото: kiev.klichko.org