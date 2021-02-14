Вітренко обіцяє, що зима мине без віялових відключень електрики

Юрій Вітренко впевнений, що енергосистема України здатна витримати зимові випробування без віялових відключень електроенергії.

Про це виконувач обов’язків міністра енергетики заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Критичних загроз немає. Ми сподіваємося, що ми закінчимо взимку без жодних віялових відключень. Зараз працюють ті ж газові блоки. Це дорожче, наприклад, ніж спалювати вугілля. Але для того, щоб наші споживачі, українці, були зі світлом, з електроенергією, ми робимо так, щоб не було ніяких відключень», - сказав Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, станом на 19 січня в НКРЕКП заявляли, що в аварійних ремонтах перебувають 16 енергоблоків ТЕС. При цьому тільки на половині були помітні ознаки аварійних дефектів. Більшість енергоблоків не працювали через відсутність вугілля.

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У Нацкомісії також повідомили, що до них надійшло звернення НЕК «Укренерго» від 18 січня про незабезпечення тепловими електростанціями гарантованих запасів вугілля, що відповідають 10- або 20-денним обсягами споживання, залежно від віддаленості пункту його видобутку.

У НКРЕКП зазначали, що запаси вугілля на той момент були майже в п’ять разів нижчими, ніж роком раніше, коли вони становили 2375 тис. т.