Вітренко обіцяє, що зима мине без віялових відключень електрики

Вітренко обіцяє, що зима мине без віялових відключень електрики

Укрінформ
Юрій Вітренко впевнений, що енергосистема України здатна витримати зимові випробування без віялових відключень електроенергії.

Про це виконувач обов’язків міністра енергетики заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Критичних загроз немає. Ми сподіваємося, що ми закінчимо взимку без жодних віялових відключень. Зараз працюють ті ж газові блоки. Це дорожче, наприклад, ніж спалювати вугілля. Але для того, щоб наші споживачі, українці, були зі світлом, з електроенергією, ми робимо так, щоб не було ніяких відключень», - сказав Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, станом на 19 січня в НКРЕКП заявляли, що в аварійних ремонтах перебувають 16 енергоблоків ТЕС. При цьому тільки на половині були помітні ознаки аварійних дефектів. Більшість енергоблоків не працювали через відсутність вугілля.

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У Нацкомісії також повідомили, що до них надійшло звернення НЕК «Укренерго» від 18 січня про незабезпечення тепловими електростанціями гарантованих запасів вугілля, що відповідають 10- або 20-денним обсягами споживання, залежно від віддаленості пункту його видобутку.

У НКРЕКП зазначали, що запаси вугілля на той момент були майже в п’ять разів нижчими, ніж роком раніше, коли вони становили 2375 тис. т.

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