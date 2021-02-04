У Міненерго назвали причину аварії на Запорізькій ТЕС

Причиною відключення блоків Запорізької ТЕС та знеструмлення кількох міст у Запорізькій області, зокрема Енергодару, стало відключення повітряної лінії та блока автотрансформаторів внаслідок короткого замикання в мережі.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра енергетики України Юрій Бойко.

"19:26 на Запорізькій тепловій електростанції відключилися блоки 2, 3, 4 (сумарною потужністю 725 МВт) під дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ та блока автотрансформаторів внаслідок короткого замикання в мережі", - написав Бойко.

За його словами, причину короткого замикання та роботу електричних захистів досліджуватиме спеціальна комісія.

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Як раніше повідомлялось, через аварію на Запорізькій ТЕС без електропостачання залишився Енергодар та сусідні населені пункти. Міський голова Енергодару заявляв, що всі блоки теплової станції раптово сіли на "нуль".

Теплова електростанція ДТЕК Запорізька ТЕС входить до складу АТ «ДТЕК Дніпроенерго» і розташована за 140 кілометрів на південь від Запоріжжя і за три кілометри від Енергодара.