Аварія на Запорізькій ТЕС: мер каже, що в Енергодарі поновили електропостачання

В Енергодарі майже повністю відновили електропостачання після аварії на Запорізькій ТЕС.

Про це на сторінці у Facebook написав мер міста Дмитро Орлов, передає Укрінформ.

За його словами, дві електропідстанції "Луч" та "Водозабір" відновили роботу за півгодини після відключення, ще одну підстанцію запустили пізніше. Щоб відновити електропостачання, довелося робити аварійне перепідключення.

"Зараз майже 100 відсотків житлового фонду - зі світлом. Відновлено електропостачання на очисних спорудах, ведеться відновлення водопостачання. Роботи тривають", - заявив він.

Орлов додав, що за інформацією ТЕС, о 19:30 відключився трансформатор АТ-2, в результаті чого вибило блок №2, а потім і блок №3. Причина відключення блоку №4 ще встановлюється.

"В цілому ж причини аварії на ТЕС - це привід для серйозного розслідування й аналізу фахових інстанцій. Але ситуація вже повністю стабілізована та під контролем", - наголосив мер.

Читайте також: Голова Запорізької ОДА пояснив причину аварійного відключення місцевої ТЕС

"Ще раз підкреслюю: Запорізька АЕС працює як і працювала, жодних позаштатних ситуацій! Тому прошу не породжувати чуток!", - написав міський голова.

Тим часом у мережі оприлюднили відео пожежі на Запорізькій ТЕС. Відео з місця події розміщено на каналі "Новини стихійного лиха" в YouTube.

У компанії ДТЕК заявили, що захист на ТЕС спрацювала через замикання на підстанції. Це дозволило уникнути більшої аварії.

Нагадаємо: запорізька ТЕС найбільша в Україні. Її загальна встановлена електрична потужність - 3650 мегават.