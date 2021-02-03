Голова Запорізької ОДА пояснив причину аварійного відключення місцевої ТЕС

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що відключення енергоблоків на Запорізькій ТЕС сталося через аварійне відключення захисту на підстанції Луч.

Про це губернатор написав на своїй сторінці у Фейсбук, передає Укрінформ.

"Сьогодні о 19-25 на підстанції Луч відбулося аварійне відключення захисту, що спричинило відключення енергоблоків на Запорізькій ТЕС. З огляду на те, що місто Енергодар живиться від теплової електростанції, у місті пропало енергопостачання", - написав Старух.

За його словами, енергозабезпечення міста поновлено через резервну лінію. Під час відключення, усі лікарні були забезпечені безперебійним живленням, у тому числі за рахунок резервних генераторів.

Роботи з відновлення енергопостачання тривають. Наразі живлення відновлено по 2 з 3 існуючих лініях.

Він також подякував всім надзвичайним службам за своєчасне реагування та злагоджену роботу.

Як раніше повідомлялось, через аварію на Запорізькій ТЕС без електропостачання залишився Енергодар та сусідні населені пункти. Міський голова Енергодару заявляв, що всі блоки теплової станції раптово сіли на "нуль".

Теплова електростанція ДТЕК Запорізька ТЕС входить до складу АТ «ДТЕК Дніпроенерго» і розташована за 140 кілометрів на південь від Запоріжжя і за три кілометри від Енергодара.