Герус пояснив, чому Україна імпортує російську електроенергію

Голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус пояснив, що Україна імпортує російську електроенергію з метою демонополізації та диверсифікації ринку.

Про це він сказав у відео, оприлюдненому в його Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"У нас не має бути ситуації, коли окремі приватні компанії, які не завезли вугілля, могли здійснювати шантаж і тиснути на державу, щоб відбулося підвищення ціни електроенергії", - зазначив глава Комітету ВР.

Він наголосив на важливості диверсифікації ринку.

"Дуже важливо, щоб відбувалася диверсифікація та демонополізація ринку. Коли у нас буде багато різних ресурсів, в Україні буде сильніша енергетична безпека. Україна буде більш надійна з точки зору забезпеченості електричною енергією. Багато закидів є, що імпорт впливає на енергетичну безпеку. Він не впливає, бо він становить менше 5%. Така величина ніяк не може вплинути на енергетичну безпеку", - зазначив Герус.

За словами голови парламентського комітету, імпорт електроенергії з Росії складає менше 5% від споживання в країні.

"Цей імпорт займає близько 3-4% нашого споживання. Імпорт іде саме в ті години, коли в Україні є пікове споживання електроенергії. Саме в ті пікові години ситуація збалансовується. У нас є нормальна стабільна ситуація, немає серйозних віялових відключень. Дуже важливо, щоб ми цей місяць пройшли. У цьому місяці імпорт буде допомагати збалансувати нашу систему. Для нас пріоритет номер один - щоб у кожній домівці було світло та тепло", - зазначив Герус.

За його словами, імпорт здійснюватимуть кілька трейдерів, але лише до початку березня.

"Є декілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок електроенергію. Далі, у березні буде потепління, і такої потреби не буде", - зазначив Герус.

Як повідомлялось, за словами Геруса, станом на кінець січня запаси вугілля на складах в Україні становили лише 44% від необхідних мінімальних гарантованих запасів.

1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. За даними добових аукціонів ПрАТ "НЕК "Укренерго", поставки здійснює ТОВ "ОНК-ГРУП".

Раніше в Укренерго заявили, що з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП, якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році. Це відбулося відповідно до Прикінцевих та перехідних положень закону України "Про ринок електричної енергії", згідно з яким повноваження енергетичного регулятора на анулювання результатів аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного Співтовариства, обмежуються лише 2020 роком.