«Слуги народу» на фракції не говорили про призначення Вітренка - депутат

За його словами, кандидатура Вітренка на фракції не обговорювалася.

«Кандидатура Вітренка не обговорювалася щодо винесення його втретє у Верховну Раду. Але я не виключаю такої можливості, що він буде винесений. Коли? Це питання має узгоджуватися з керівництвом Верховної Ради. Але ви знаєте, що постанова про призначення може бути включена у порядок денний у будь-який день», - зазначив парламентар.

При цьому Гетманцев ухилився від прямої відповіді на запитання чи є голоси за призначення Вітренка.

«Насправді, як показали два попередні голосування, ми до останнього не можемо сказати: є голоси чи нема. Я особисто буду підтримувати його кандидатуру. Вважаю, що така наполегливість прем’єра має бути оцінена Радою. Ми маємо врешті дати можливість людині попрацювати. Тим більше, що в країні не усе гаразд з енергетичною системою. Мати міністра в статусі «в.о» та з обмеженими повноваження відповідно до закону про державну службу — це небезпечно для країни в цілому», - наголосив він.

Колеги ж депутата кажуть, що голоси за призначення Вітренка продовжують збирати. За їх оцінками за готові проголосувати наразі 200-211 депутатів.

Читайте також: На Банковій не виключають призначення Вітренка міністром з третього разу

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня вдруге провалила призначення Вітренка першим віцепрем’єром та міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

До цього 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Тоді проголосували “за” лише 186 народних депутатів.

21 грудня Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики.

Президент Володимир Зеленський 25 січня попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Вітренка на посаду першого віцепрем’єра - міністра енергетики. Він пояснив, що в.о. міністра обмежений у повноваженнях.

28 січня голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення в.о. міністра енергетики Вітренка на посаду віцепрем’єра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Із квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта». Із жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради «Укроборонпрому».