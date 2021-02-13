На Банковій не виключають призначення Вітренка міністром з третього разу

На Банковій не виключають призначення Вітренка міністром з третього разу

Укрінформ
Керівник ОП Андрій Єрмак вважає Юрія Вітренка найкращим кандидатом на посаду міністра енергетики й не виключає успішного голосування ВР за його кандидатуру втретє.

Про це Андрій Єрмак повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна", передає Укрінформ.

"Ми, як і раніше, вважаємо Юрія Вітренка найкращим кандидатом на позицію міністра енергетики на сьогодні. Тому я не виключаю, що буде третя спроба, сподіваюся, вже можу сказати з великою часткою ймовірності, - успішна спроба голосування у Верховній Раді", - сказав керівник ОП.

Він підкреслив: проведені консультації, в тому числі з фракцією "Слуга народу", показують, що всі, "хто хотів отримати відповіді на питання, яким чином буде розвиватися енергетика", мали можливість такі відповіді отримати.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада двічі не змогла призначити Юрія Вітренка міністром енергетики. Відповідну пропозицію під час першого голосування підтримали 186 депутатів, другого - 204.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко 11 лютого заявив, що народні депутати від СН на засіданні фракції в понеділок, 15 лютого, остаточно вирішать питання про висунення втретє Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.

Зараз Вітренко є виконуючим обов'язки міністра енергетики.

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