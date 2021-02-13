На Банковій не виключають призначення Вітренка міністром з третього разу

Керівник ОП Андрій Єрмак вважає Юрія Вітренка найкращим кандидатом на посаду міністра енергетики й не виключає успішного голосування ВР за його кандидатуру втретє.

Про це Андрій Єрмак повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна", передає Укрінформ.

"Ми, як і раніше, вважаємо Юрія Вітренка найкращим кандидатом на позицію міністра енергетики на сьогодні. Тому я не виключаю, що буде третя спроба, сподіваюся, вже можу сказати з великою часткою ймовірності, - успішна спроба голосування у Верховній Раді", - сказав керівник ОП.

Він підкреслив: проведені консультації, в тому числі з фракцією "Слуга народу", показують, що всі, "хто хотів отримати відповіді на питання, яким чином буде розвиватися енергетика", мали можливість такі відповіді отримати.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада двічі не змогла призначити Юрія Вітренка міністром енергетики. Відповідну пропозицію під час першого голосування підтримали 186 депутатів, другого - 204.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко 11 лютого заявив, що народні депутати від СН на засіданні фракції в понеділок, 15 лютого, остаточно вирішать питання про висунення втретє Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.

Зараз Вітренко є виконуючим обов'язки міністра енергетики.