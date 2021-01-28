Рада знову провалила призначення Вітренка

Верховна Рада знову провалила призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром - міністром енергетики.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 204 народних депутати за необхідного мінімуму у 226.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Тоді проголосували “за” лише 186 народних депутатів.

21 грудня Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики.

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Своєю чергою Президент Володимир Зеленський 25 січня попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Вітренка на посаду першого віцепрем’єра - міністра енергетики. Він пояснив, що в.о. міністра обмежений у повноваженнях.

28 січня голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення в.о. міністра енергетики Вітренка на посаду віцепрем’єра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Із квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта». Із жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради «Укроборонпрому».