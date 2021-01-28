Комітет Ради підтримав призначення Вітренка міністром енергетики

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренко на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграм написав народний депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Герус.

«Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренко на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики: 14 за 2 утримались 2 проти», - написав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єром - міністром енергетики. Розгляд питання про його призначення очікується о 13.30 28 січня.

Це вже друга спроба призначити Вітренка міністром. Верховна Рада 17 грудня 2020 року не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики.

Постанову про це призначення підтримали лише 186 народних депутатів.

21 грудня 2020 року Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики.

25 січня Президент України Володимир Зеленський попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра - міністра енергетики.