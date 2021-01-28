Шмигаль вніс подання про призначення Вітренка міністром енергетики

Як передає кореспондент Укрінформу, про це оголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Відповідно до Конституції, за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції депутатських фракцій, Прем'єр-міністр Денис Анатолійович Шмигаль вніс подання про призначення Юрія Вітренка міністром енергетики", - зауважив спікер.

Разумков доручив профільному комітету невідкладно розглянути відповідні документи і додав, що орієнтовно Верховна Рада розгляне питання про призначення Вітренка о 13:30.

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня на засіданні фракції "Слуга народу" Президент України Володимир Зеленський попросив депутатів проголосувати за Вітренка. У свою чергу, голова пропрезидентської партії Олександр Корнієнко анонсував голосування за цю кандидатуру до кінця тижня, пояснивши, що потрібно зібрати голоси. Станом на ранок голоси за призначення Вітренка були майже зібрані.

17 грудня 2020 Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 186 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.