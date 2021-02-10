Україна в РЄ: Телеканали Медведчука є інструментами російської гібридної війни

Постійний представник України у Раді Європи Борис Тарасюк відкинув звинувачення з боку російського представника на адресу Києва у зв'язку з рішенням про припинення мовлення трьох телеканалів.

Про це повідомляє у Фейсбуці Постпредство України при РЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Тарасюк підкреслив, що звинувачення лунають від представника країни, яка вже сім років як здійснила неспровоковану агресію проти України, веде війну на Донбасі, окупувала Крим, підірвала систему міжнародної безпеки і міжнародного права, зробила біженцями 1,5 млн жителів Донецької і Луганської областей, спричинила руйнування житла і промислових об`єктів, грубо і в масових масштабах порушує права українських громадян на окупованих територіях, утримує політв`язнів, отруює своїх громадян, здійснює репресії проти мирних протестувальників, включно з журналістами, і цинічно порушує свої міжнародні зобов`язання.

Український дипломат нагадав, що Росія веде багаторівневу і комплексну гібридну агресію проти України, яка включає військове вторгнення, політичний вплив і токсичну пропаганду.

«Заборонені канали є інструментами гібридної війни, які використовуються для підриву державних установ та інститутів громадянського суспільства України, для руйнування соціальної згуртованості, а також для виправдання тимчасової окупації Криму Росією та агресії на Донбасі», - заявив він.

Постійний представник підкреслив, що Україна завжди захищала, захищає і буде захищати національну безпеку, включаючи свій інформаційний простір. Рішення запровадити санкції проти трьох телеканалів та його власника не було поспішним, а є результатом довготривалих обговорень. Окрім цього є незаперечні докази того, що ці канали фінансуються з російських джерел.

У Постійному представництві України при Раді Європи нагадали, що застосування відповідних обмежень та санкцій передбачено Європейською конвенцією з прав людини (стаття 10), зокрема, коли йдеться про громадський порядок, національну безпеку та територіальну цілісність.

Таку позицію України підтримала делегація Великої Британії, вказавши на важливість протидії російській пропаганді.

Тарасюк закликав Раду Європи приділяти належну увагу боротьбі з російською дезінформацією.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензій цих телеканалів.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в межах чинного законодавства і з дотриманням необхідних процедур.