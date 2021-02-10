Геращенко заявляє, що на неї готують атаки у соцмережах «через контакти з Медведчуком»

Народний депутат із фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко звернулася до Служби безпеки у зв’язку з погрозами у соціальних мережах.

Як передає Укрінформ, про це депутат написала у Фейсбуці, де опублікувала скріншот повідомлення.

Депутата попереджають про підготовку “чорнухи” у Фейсбуці та Телеграм каналах.

“Акцент робитимуть на старих контактах з Віктором Медведчуком”, - пише анонімний доброзичливець.

“Звертаюся до СБУ і ГПУ, яким надіслала офіційні листи із заявою про шантаж і маніпулятивне оббріхування. Не хотілося б отримати банальні відписки та потурання бруду, інформаційним спецопераціям ворога проти опозиційних українських політиків”, - додала Геращенко.

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Як повідомляв Укрінформ, за оприлюдненими даними Комітету виборців Ірина Геращенко значиться в числі лідерів серед народних депутатів за кількістю виступів у Верховній Раді в 2020 році – 106 виступів.