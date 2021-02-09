Санкції проти телеканалу «Інтер» не плануються – Малюська

Українська влада не планує запроваджувати санкції проти телеканалу «Інтер», навіть якщо Сполучені Штати доб’ються екстрадиції власника телехолдингу Inter Media Group Дмитра Фірташа по корупційній справі.

Про це сказав під час онлайн-конференції, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council міністр юстиції України Денис Малюська, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я не очікую цього… Ми не маємо можливостей блокувати або вводити санкції проти телеканалів у випадку звинувачень власника в корупції», - зазначив міністр на запитання модератора щодо можливих санкцій проти «Інтера».

Він пояснив, що єдина можливість для того, щоби запровадити обмеження відповідно до закону про санкції, у тому числі проти ЗМІ – це наявний зв’язок із терористичною діяльністю. При цьому Малюська зауважив, що він особисто не має інформації зі справи Фірташа, що він якимось чином підтримує російську агресію проти України або іншу терористичну діяльність.

«Отже, я не очікую цього (введення санкцій проти «Інтера» - ред.) у ближчому майбутньому», - сказав міністр юстиції.

Окрім того, Малюська зазначив, що запровадження санкцій проти трьох проросійських телеканалів та їхнього власника Тараса Козака цілком відповідає українському законодавству, як би його не критикували опоненти.

Він нагадав, що введення Українською державою санкцій проти власних громадян не є чимось новим: «Більше як 60 громадян України опинилися під санкціями впродовж останніх п’яти років». Крім того, за його словами, РНБО і Президент за цей час запровадили обмеження для понад 260 українських компаній.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака.