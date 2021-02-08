Для санкцій щодо телеканалів Медведчука зібрали достатньо фактів - Потураєв

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що на сьогодні було накопичено достатньо фактів для того, щоб до народного депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака і його телеканалів був застосований саме закон про санкції.

Про це Потураєв сказав під час міжнародного круглого столу в Укрінформі на тему: "Світові практики захисту інформаційного простору держави від інформаційної агресії".

"Я маю всі підстави казати, виходячи з того, що я знав ще як член Тимчасової слідчої комісії (з розслідування відомостей щодо дотримання законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу РФ - ред.), що на сьогодні було накопичено достатньо фактів для того, щоб був застосований закон саме про санкції. Я сподіваюся, що також компетентні органи доведуть хоча би декілька з тих справ уже до судового розгляду. Хоча знову-таки судовий розгляд - це процес, який, на мій погляд, у цьому випадку не пов'язаний з діяльністю каналів. Хоча, можливо, там будуть розглядатися також питання знову-таки набуття власності та (або) фінансування діяльності цих телеканалів", - зазначив політик.

Він нагадав, що у 2019 році була створена Тимчасова слідча комісія у Верховній Раді, яка вивчала питання зміни власників на цих телеканалах, питання їх фінансування і особливостей редакційної політики.

"Я і досі пов'язаний декількома підписками про нерозголошення того, що нам повідомляли представники СБУ, Національної поліції та Генеральної прокуратури під час роботи цієї слідчої комісії. Можу тільки сказати, що навіть попри наш статус вони не змогли нам надати повного доступу до інформації слідства саме через те, що вона була захищена таємницею слідства. Можу тільки сказати, що справ щодо діяльності афілійованих з паном Козаком компаній було декілька, і не лише про торгівлю вугіллям з ОРДЛО там ішлося", - розповів Потураєв.

За його словами, рішення про накладення санкцій не є універсальним для таких ситуацій.

"Тому що так склалося, що ці канали входили в групу компаній, афілійованих з паном Козаком, до якого в компетентннх органів є питання з точки зору дотримання законодавства, зокрема, антитерористичного", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, 2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що це рішення РНБО, ухвалене відповідно до статті 5 закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій СБУ, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте з метою захисту національної безпеки.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.