У МЗС підтвердили отримання ноти від Китаю щодо ситуації навколо «Мотор Січі»

У Міністерстві закордонних справ підтвердили отримання ноти від Китаю щодо ситуації навколо компанії «Мотор Січ», однак її змісту не розголошують.

Про це Укрінформу повідомив у вівторок речник МЗС Олег Ніколенко.

«Дійсно, МЗС України отримало ноту від китайської сторони щодо ситуації навколо «Мотор Січі». Нота є конфіденційним дипломатичним листуванням, тому її зміст розголошувати не можемо. Міністерство поінформувало державні органи, які опікуються цією справою, про документ», - сказав він.

Ніколенко додав, що українська сторона залишається налаштованою на розв’язання усіх питань, які перебувають на порядку денному відносин України та Китаю.

Раніше ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що МЗС України отримало ноту від уряду Китаю через санкції, запроваджені проти китайських інвесторів «Мотор Січ».

Як повідомлялося, 28 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР) та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін, КНР).

У ЗМІ їх пов’язують з інвесторами компанії “Мотор Січ”.

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ".

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

У листопаді стало відомо, що китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на 3,5 млрд дол.