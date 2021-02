Профспілки закликали власників іменних акцій «Мотор Січі» зустрітися з трудовим колективом

Федерація незалежних профспілок України занепокоєна ситуацією навколо запорізького підприємства "Мотор Січ" та закликає власників іменних акцій підприємства зустрітися з трудовим колективом.

Про це йдеться у заяві Федерації, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми звертаємося до власників іменних акцій ПАТ "Мотор Січ", які розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ "Драгон Капітал" (ЄДРПОУ 30965875), а саме: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (1776352, Віргінські острови), Business House Helena, AG (425217, Панама), Enfields Trade & Capital Corp. (542042, Панама), Waldo Trade Ltd. (1535383, Британські Віргінські острови), Granum Corporation (538069, Панама), Likatron Enterprises Limited (НЕ 340841, Кіпр); громадянина Китайської Народної Республики. Пропонуємо негайно сісти за стіл перемовин з представниками трудового колективу ПАТ "Мотор Січ" та напрацювати Угоду про соціальні гарантії для кожного найманого працівника", - йдеться у заяві, яку підписав заступник голови Федерації незалежних профспілок України Дмитро Сар’ян.

У Федерації зазначили, що протистояння фінансово-промислових груп за контроль над підприємством вносять дезорганізацію у виробничий процес, призводять до необхідності перерозподілу виробничих завдань всередині трудового колективу, погіршують соціально-психологічний клімат, негативно позначаються на загальному рівні корпоративної культури і ставлять під загрозу ефективну діяльність підприємства.

"В даний час можна стверджувати, що трудовий колектив потрапив у складне економічне та фінансове становище. У зв'язку з режимом підвищеної економії відбуваються звільнення кваліфікованих працівників, скорочується фінансування соціальних програм, порушується принцип спадкоємності поколінь. Поставлено під загрозу створення навчально-науково-виробничих комплексів з цілою низкою навчальних закладів Запоріжжя, області та України для забезпечення цільової підготовки персоналу", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, на початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute - про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. У листопаді стало відомо, що китайські інвестори "Мотор Січі" найняли три юркомпанії для процесу проти України на 3,5 млрд. дол.

У січні 2021 року Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ". Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

28 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР) та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін, КНР). Їх пов’язують із інвесторами компанії "Мотор Січ".

31 січня у Запоріжжі український бізнесмен Олександр Ярославський та китайські інвестори намагалися провести позачергові збори акціонерів підприємства. Захід не відбувся, на місце приїхала група народних депутатів та СБУ. Спецпризначенці зазначили, що запобігли спробі рейдерського захоплення підприємства.

Президент Зеленський заперечив можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям.