США ввели санкції проти китайського інвестора «Мотор Січі»

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі американського відомства.

"Skyrizon - китайська державна компанія - і її намагання придбати та узаконити закордонні військові технології становлять значну загрозу національній безпеці США та інтересам зовнішньої політики", - заявив глава відомства Вілбур Росс.

Він також додав, що запровадженням санкції проти компанії, Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

"Нерозсудливі та войовничі дії Китаю в Південно-Китайському морі та його агресивний поштовх заради придбання інтелектуальної власності та технологій для його мілітаризації становить загрозу національній безпеці США та безпеці міжнародного співтовариства", - зазначив Росс.

Також під обмеження попала китайська компанія Chinese National Offshore Oil Corporation.

Відтепер компаніям знадобиться додаткове ліцензування у США для експорту, реекспорту і переміщення своїх товарів.

Раніше стало відомо, що дев'ять китайських компаній потрапили до "чорного списку" США у зв'язку з імовірною причетністю до оборонної галузі КНР.

Як повідомлялося, на початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. «Обидві сторони вестимуть всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ «Мотор Cіч», - йшлося у повідомленні DCH.

6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

У листопаді минулого року стало відомо, що китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.

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