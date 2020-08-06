Антимонопольний комітет проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ"

Антимонопольний комітет України проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

Про це йдеться у коментарі голови АМКУ Ольги Піщанської, наданому кореспондентові Укрінформу відділом комунікацій цього органу.

За словами Піщанської, АМКУ усвідомлює важливість здійснення контролю за концентраціями об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни. «Так, на сьогодні АМКУ розглядається 4 справи про концентрації (у вигляді набуття опосередкованого контролю над ПАТ «Мотор Січ»), в рамках яких досліджується вплив заявлених транзакцій на стан конкуренції на задіяних товарних ринках. Зокрема: авіаційних двигунів для літаків та вертольотів, їх технічного обслуговування та ремонту», - зазначила вона.

Голова Антимонопольного комітету додала, що хоча покупець акцій ПАТ «Мотор Січ» відкликав заяви про надання дозволу на концентрації, АМКУ продовжує здійснювати розпочате з власної ініціативи дослідження питання набуття акцій ПАТ «Мотор Січ» без отримання дозволу АМКУ.

«АМКУ в межах повноважень буде проведена оцінка продажу стратегічного підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству. За результатами проведеної перевірки, в разі виявлення порушень, будуть вжиті жорсткі заходи реагування у відповідності до чинного законодавства», - наголосила Піщанська.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 6 серпня доручив Прем’єр-міністру спільно з Апаратом Ради національної безпеки і оборони, Службою безпеки України вжити заходів щодо захисту економічних інтересів держави. На думку Президента, слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства «Мотор Січ».

4 серпня стало відомо, що представники групи DCH, яка належить Олександру Ярославському, досягли домовленості з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited, спільно розвивати "Мотор Січ".