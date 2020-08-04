DCH домовився з китайськими інвесторами спільно розвивати "Мотор Січ"

Представники групи DCH досягли домовленості з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited, спільно розвивати "Мотор Січ".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт групи DCH, що належить Олександру Ярославському.

"Обидві сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ "Мотор Cіч", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника "Суха Балка".

Читайте також: У Дніпрі підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва аеропорту

Силами DCH було побудовано і ефективно адмініструється сучасний аеропорт у Харкові, нині DCH бере участь у проекті будівництва нового аеропорту в Дніпрі як приватний інвестор аеровокзального комплексу.