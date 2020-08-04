DCH домовився з китайськими інвесторами спільно розвивати "Мотор Січ"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт групи DCH, що належить Олександру Ярославському.
"Обидві сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ "Мотор Cіч", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника "Суха Балка".
Силами DCH було побудовано і ефективно адмініструється сучасний аеропорт у Харкові, нині DCH бере участь у проекті будівництва нового аеропорту в Дніпрі як приватний інвестор аеровокзального комплексу.