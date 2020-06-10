У Дніпрі підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва аеропорту

Меморандум про співпрацю підписали Дніпропетровська ОДА, «Дніпроавіа», «НС-Дніпро» та «Фінінпро» – установи та компанії, які задіяні у процесі землевідведення під будівництво майбутнього аеропорту.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, інформує пресслужба облдержадміністрації.

За словами Бондаренка, меморандум допоможе працювати більш оперативно і вчасно розпочати будівництво аеропорту.

«Дніпропетровська ОДА передала 198 га землі у постійне користування ДП «Фінінпро», яке розпоряджається коштами на будівництво злітно-посадкової смуги. Нині команда продовжує роботу над оформленням решти документів із землевідведення. Установи та компанії, які задіяні у цьому процесі, підписали меморандум про співпрацю. Діємо разом та злагоджено, аби розпочати зводити аеропорт вже у 2020-му», – зазначив Бондаренко.

Зокрема, кілька ділянок, на яких розгорнеться будівництво, перебувають у користуванні «Дніпроавіа». Після оформлення необхідних документів землю мають передати «Фінінпро» та компанії «НС-Дніпро», яка зводитиме термінал.

Як повідомлялося, міжнародний аеропорт на Дніпропетровщині заплановано збудувати на умовах державно-приватного партнерства. Злітно-посадкову смугу довжиною 3200 м, з сучасною навігаційною та світлосигнальною системами, зведуть коштом держави. За новий міжнародний термінал та VIP-термінал у єдиному комплексі відповідає інвестор – українська промислово-фінансова група DCH.