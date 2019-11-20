Разумков сподівається, що реконструкція аеропорту «Дніпро» завершиться у 2022 році

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається, що реконструкція міжнародного аеропорту «Дніпро» завершиться до весни 2022 року.

Про це Разумков сказав після презентації проєкту реконструкції аеропорту «Дніпро» та дорожньої карти у Дніпрі, де він перебуває з робочою поїздкою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зрозуміло, що тут ми бачимо ще не весь шлях, який доведеться пройти, але початок покладено. Сподіваюся, що до весни 2022 року Дніпро зможе приймати сучасні повітряні судна. Це дасть поштовх і для економічного, і для туристичного зростання міста, тому що тут точно є що подивитися», - сказав Разумков.

Він зазначив, що в цілому проєкт йому сподобався.

Як підкреслив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, для обласної влади це будівництво - один з головних пріоритетів. Він сподівається, що реконструкція розпочнеться вже у 2020 році.

Як повідомляло агентство, у Держбюджеті-2020 на аеропорт у Дніпропетровській області заклали 1 млрд грн.

Проєкт з будівництва аеропорту область втілюватиме на умовах державно-приватного партнерства. Злітно-посадкову смугу зведуть держкоштом. У термінал інвестує українська промислово-фінансова група DCH.

Читайте також: Дизайн аеродрому на Дніпропетровщині розробить австрійська компанія

За проєктом, злітно-посадкова смуга аеропорту буде довжиною 3,2 км. Цього достатньо, аби приймати повітряні судна усіх типів, в тому числі Boeing 777.

Аеровокзальним комплексом тако займатиметься приватний інвестор – група DCH.

Дизайн аеродрому Міжнародного аеропорту в Дніпропетровській області розробить австрійська компанія Airport consulting Vienna. Він буде готовий вже цьогоріч.

Фото: Дмитро Разумков, Facebook