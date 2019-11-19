Дизайн аеродрому на Дніпропетровщині розробить австрійська компанія

Дизайн аеродрому Міжнародного аеропорту в Дніпропетровській області розробить австрійська компанія Airport consulting Vienna. Він буде готовий вже цьогоріч.

Про це стало відомо під час наради у Дніпропетровській ОДА, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«У Держбюджеті-2020 на аеропорт у Дніпропетровській області заклали 1 млрд грн. Ми одразу приступили до роботи – маємо швидко узгодити всі технічні моменти, аби зведення терміналу та злітно-посадкової смуги розпочалося в строк. Будівельники стануть до роботи на об’єкті вже у 2020-му», – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Виділені державою кошти спрямують на будівництво злітно-посадкової смуги довжиною 3,2 км. Аеровокзальним комплексом займатиметься приватний інвестор – українська промислово-фінансова група DCH.

Як сказав керівник проєкту будівництва Міжнародного аеропорту «Дніпро», генеральний директор Міжнародного аеропорту «Харків» Володимир Васильченко, на старті проекту необхідно дуже чітко розуміти, який вигляд матиме аеродромний комплекс, де і як будуть розташовані конкретні об'єкти інфраструктури та оцінити динаміку бізнес-показників в довгостроковій перспективі. «Я впевнений, що у співпраці з Airport Consulting Vienna ми оперативно підготуємо необхідні базові документи», – зазнчив Васильченко.

За інформацією пресслужби Дніпропетровської ОДА, всесвітньо відома австрійська консалтингова компанія вже працює над базовою плановою документацією для Міжнародного аеропорту «Дніпро». Експерти проєктної команди DCH і Airport Consulting Vienna готуватимуть інформацію для розробки дизайну аеродрому та майстер-плану.

«У Airport Consulting Vienna величезний міжнародний досвід консультаційної підтримки інвестиційних проектів в індустрії аеропортів. Ми застосуємо нашу глобальну експертизу в Дніпрі, щоб в місті з'явилися дуже функціональні і сучасні «повітряні ворота», – наголосив представник Airport Consulting Vienna Юрій Рубанов.

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На зустрічі в ОДА представники Державного агентства інфраструктурних проєктів, дніпровського аеропорту, проєктна команда групи DCH обговорили технічні особливості будівництва летовища, вирішення яких необхідне для старту будівельних робіт. Йшлося про розміщення злітно-посадкової смуги, проектування летовища, виділення землі.

Як повідомляв Укрінформ, у програмі робочої поїздки Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до Дніпра - 20 листопада передбачено презентацію аеропорту.