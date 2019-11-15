На будівництво аеропорту в Дніпропетровській області заклали мільярд

На будівництво міжнародного аеропорту в Дніпропетровській області у проєкті бюджету України-2020, який прийняла Верховна Рада України, закладено 1 млрд грн.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

«Новому аеропорту на Дніпропетровщині – бути. Будівництво, про яке мріє вся область, якого чекає вся країна, розпочнеться у 2020 році. На це у держбюджеті закладено 1 млрд грн», – зазначив Бондаренко

Він висловив вдячність міністру інфраструктури Владиславу Криклію і всім народним депутатам, які підтримали цей історичний проєкт.

«Для нашого регіону сучасне летовище стане величезним стрибком, новим етапом в розвитку бізнесу, туризму, медицини. Тому для обласної влади – це один з головних пріоритетів», - підкреслив голова ОДА.

Як відомо, проєкт з будівництва аеропорту область втілюватиме на умовах державно-приватного партнерства. Злітно-посадкову смугу зведуть держкоштом. В термінал інвестує українська промислово-фінансова група DCH.

«Новий аеропорт на Дніпропетровщині – проєкт національного рівня. Його будівництво – це важлива частина моєї стратегії з розвитку інфраструктури України. Тому контролюватимемо виконання проєкту разом з головою ОДА Олександром Бондаренком», – наголосив Криклій.

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За проєктом, злітно-посадкова смуга аеропорту буде довжиною 3,2 км. Цього достатньо, аби приймати повітряні судна усіх типів, в тому числі Боїнг 777. Там встановлять сучасні системи навігації, метеорологічне і світлосигнальне обладнання.

Новий міжнародний термінал та VIP-термінал у єдиному комплексі матимуть високу пропускну здатність. На рік – до 3 млн людей.