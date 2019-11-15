Львівський аеропорт стане локацією для туристичного форуму

Міжнародний туристичний форум «Перемагай з Левом!», що відбудеться у Львові 27-28 листопада, цьогоріч прийматиме Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.

Як повідомила пресслужба Львівської міської ради, захід об’єднає понад 200 учасників та 15 провідних експертів індустрії туризму та гостинності з Європи та України.

Зазначається, що впродовж двох днів представники громади, бізнесу та влади обговорюватимуть, що потрібно зробити, щоб створити актуальний туристичний продукт.

«Перемогти з Левом, символом Львова, зможемо ми всі, якщо зуміємо створити такі умови, які будуть вигідними для усіх гравців туристичної індустрії. Все, що потрібно, — це активно працювати самому та заохочувати до співпраці своїх партнерів, покращувати власну продукцію та послуги, позиціонувати Львів та події у ньому як такі, які варто відвідувати, і відтак – досягати успіху в усіх починаннях», – сказав стратегічний директор Віденської туристичної ради (до 2008 року), автор концепції форуму Вольфганг Краус.

Учасники форуму матимуть нагоду дізнатися про найкращі практики Нідерландів, Австрії, Великої Британії та інших країн Європи в туризмі та індустрії ділової гостинності. Також відбудеться Стратегічна зустріч, на якій обговорять виклики та можливості індустрії в Україні, і буде визначено 5 успішних кроків для туризму України.

Крім того, в програмі форуму – дискусія про те, як бути успішним туристичним напрямком, створювати актуальні продукти й вибудовувати баланс інтересів, щоб генерувати економічні, соціальні та культурні переваги та бути комфортним для жителів, гостей міста та бізнесу.

Серед спікерів цьогорічного форуму – топові фахівці сфери туризму та індустрії гостинності з Великої Британії, Австрії, Голландії, Польщі, Бельгії, Греції та України.

«Міжнародний туристичний форум „Перемагай з левом!“ – подія, яка надихає вдосконалюватися, об’єднуватися задля сталого розвитку та отримання переваг туристичної галузі, яка є однією з найбільш високоефективних та конкурентоздатних у світі», – зазначила засновник та CEO туристичного форуму Win With the Lion Оксана Сидор.

Фото: varianty.lviv.ua