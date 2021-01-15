Штати ввели санкції проти низки китайських компаній, серед них Xiaomi - ЗМІ

Дев'ять китайських компаній потрапили до "чорного списку" США у зв'язку з імовірною причетністю до оборонної галузі КНР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

У переліку опинилися зокрема компанія Xiaomi та виробник літаків Comac.

Зазначається, що влада США змусить американських інвесторів позбутися активів цих фірм до 11 листопада 2021 року.

Розширенням «чорного списку» китайських компаній Трамп в останні дні свого президентства прагне закріпити в американській політиці власне бачення відносин з КНР, зазначає агентство.

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Як повідомлялося, протягом кількох років низка країн відмовилася від обладнання компанії Huawei. Найбільший резонанс мали американські санкції, накладені на китайського телекомунікаційного виробника у травні позаминулого року.