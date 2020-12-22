Штати ввели санкції проти сотні установ і компаній Росії та Китаю

США ввели обмеження у сфері торгівлі проти 103 організацій і компаній з Росії та КНР, які вважаються кінцевими споживачами продукції військового призначення.

Про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства торгівлі США, передає Укрінформ.

«Бюро з питань промисловості й безпеки (BIS) вносить зміни до Положення про управління експортом й додає новий список «Кінцевих споживачів товарів військового призначення», що включає насамперед 103 суб'єкти господарювання, у тому числі 58 китайських та 45 російських компаній», - зазначається в повідомленні.

Указані юридичні особи підпадають під обмеження щодо експорту, реекспорту та передачі американської продукції військового та подвійного призначення.

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До санкційного переліку, зокрема, ввійшли міністерство оборони Росії, Служба зовнішньої розвідки РФ, ракетно-космічний центр «Прогрес», холдинг «Російські вертольоти», держкорпорація «Ростех».

Аби американські постачальники змогли співпрацювати з цими компаніями, потрібно оформлювати нові ліцензії, зауважили в мінторгівлі США.

При цьому зазначається, що список зі 103 організацій може бути змінений у бік як збільшення, так і зменшення. Відповідне рішення уповноважений приймати Комітет з перегляду списку кінцевих користувачів, до складу якого входять представники міністерств торгівлі, оборони, енергетики, фінансів, а також Державного департаменту США.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня міністерство торгівлі США оприлюднило рішення про введення додаткових обмежень проти російських компаній «Космос Комплекс» та ТОВ «Совтест Комп», а також одного з керівників цих установ. Вони намагалися придбати та реекспортувати товари американського виробництва через інші країни, що порушує інтереси національної безпеки та зовнішньої політики США.

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